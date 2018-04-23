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سياسي
الإثنين 23/أبريل/2018 - 11:03 م

«المصريين الأحرار» يفوّض رئيس الحزب اتخاذ قرار الاندماج

«المصريين الأحرار»
إسلام نصير
dostor.org/2141018

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار اجتماعًا، مساء الإثنين، بالمقر الرئيسي للحزب بشارع العروبة، بحضور الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وعلاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية، ونواب رئيس الهيئة.

وناقش الاجتماع عددا من الأمور الجارية بالساحة السياسية والنيابية، وآليات العمل خلال الفترة المقبلة لخدمة البلاد والمواطنين والتواصل المباشر مع الشارع المصري، وتطرق لفكرة الاندماجات وموقف الحزب الواضح منها، وفوّضت الهيئة البرلمانية كاملة بالتصويت رئيس الحزب في اتخاذ ما يراه مناسبًا بكافة المناحي السياسية والتنظيمية.

وقال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن هدف الحزب أولًا وأخيرًا خدمة مصر، ولن نفرط في بلادنا وسنظل داعمين ومساندين للرئيس عبدالفتاح السيسي في مساره لبناء الدولة مجددًا.

وأضاف خليل، في كلمته بالاجتماع، أن الحزب يصعد بقوة ولم يتراجع لحظة للخلف، وسيظل يّزهو ويعلو بخدمته لبلاده مع احتفاظه الكامل والعمل على تقوية الحزب وتطويره وتقييم أداء للأمانات مع العمل المباشر في الشارع سواء للنواب أو أمانات المحافظات والمراكز.

وأشار إلى أن العديد من الشخصيات العامة انضم للحزب مؤخرا بقوة، لتأثيره ودوره البارز الذي ظهر بالساحة، خاصة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وشدد على أن الحزب لن يكون باحثا عن مصالح شخصية، بينما الصالح العام للوطن، ولذا يستكمل طريقه في خدمته، مرحبًا بوجود أحزاب على الساحة، متمنيا للجميع التوفيق لما يخدم البلاد كل بطريقته وأسلوبه ومنهجه.

وأثنى على دور نواب الحزب، والذين يوصفون بأنهم رمانة الميزان، مؤكدًا أن علاقته الطيبة بجميع النواب والأعضاء باعتبار الحزب أسرة واحدة تلتف لتناقش الأمور، ومرحبًا بتفويضه من قبل النواب لاتخاذ ما يراه مناسبا للبلاد والحزب.

واستطرد: لا يهمنا سوى بلادنا ولن يأتي يوم وأجبر أحدا على شىء، ولذا نتخذ معا القرارات الحاسمة لخدمة وطننا وحزبنا، وسنظل جميعا يدا واحدة لنحافظ على البلاد ونصطف خلف مؤسسات الدولة أمام كل محاولات أهل الشر، مشددا على أن كافة محاولات الهجوم بصورة أو بأخرى لن تنال من الحزب نهائيا".

وطالب النواب بتكثيف العمل بالشارع والتواجد الدائم وتقييم أداء الجميع يكون من خلال المواطنين بالشارع المصري، وسيكون العطاء دون مقابل هدفنا دائما وأبدا.

ووجه باسم الحزب التعازي للنائب طارق رضوان في وفاة عمه والذي منعه من الحضور.

فيما استنكر علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، باسم كامل أعضاء الهيئة محاولات التلفيق والادعاء للنيل من رئيس الحزب أو الكيان، وقال:" إننا عاشرنا الدكتور عصام خليل، ونعرف جيدا من هو وحبه وولاؤه ونزاهته وخدمته غير المحدودة للوطن والحزب فهو أخونا الأكبر".

ودعا جميع الحضور للتصويت في تفويض الدكتور عصام خليل بشأن كافة الأمور التنظييمة أو القرار في أمر الاندماجات، وجاء بالإجماع بتفويض رئيس الحزب اتخاذ ما يراه مناسبا بكافة الأمور والقرارات.

«المصريين الأحرار» يفوّض رئيس الحزب اتخاذ قرار الاندماج
«المصريين الأحرار» يفوّض رئيس الحزب اتخاذ قرار الاندماج
«المصريين الأحرار» يفوّض رئيس الحزب اتخاذ قرار الاندماج
«المصريين الأحرار» يفوّض رئيس الحزب اتخاذ قرار الاندماج
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