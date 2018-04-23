محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية العروض الرياضية للكليات المتخصصة

شارك الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، مساء اليوم في احتفالية اللقاء الختامي للعروض الرياضية للكليات المتخصصة، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمشاركة ٢١ كلية تربية رياضية و٦٥٠ مشارك ومشاركة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد رضا عرابي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، واللواء محمد نور سالم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور صبحي حسنين النائب الأول لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات.



وخلال الاحتفالية تم عرض العديد من الاستعراضات الرياضية والوطنية من الطلبة والطالبات المشاركين، وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا الحدث الهام وإقامته على أرض الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط والذي يدل على مكانتها المرموقة وسط محافظات مصر، مؤكدا على أن شباب مصر ومهارتهم في العروض المقدمة هو ثمرة ونتيجة الجهود المبذولة في تطوير الرياضة والرياضيين بمصر.



وأشار المحافظ، إلى أن الإسكندرية بها العديد من الأندية الرياضية المصرية العريقة مؤكدا أنها تقدم كامل الدعم للرياضة وبها العديد من الرياضيين الحاصلين على البطولات الدولية والعالمية في الرياضات المختلف، مشيدا بدور وزارة الشباب ودعمها للرياضة والأندية ومراكز الشباب بالثغر.