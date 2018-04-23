القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
محافظات
الإثنين 23/أبريل/2018 - 11:01 م

محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية العروض الرياضية للكليات المتخصصة

محافظ الإسكندرية
الإسكندرية- سهى عبد الحميد
dostor.org/2141014

شارك الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، مساء اليوم في احتفالية اللقاء الختامي للعروض الرياضية للكليات المتخصصة، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمشاركة ٢١ كلية تربية رياضية و٦٥٠ مشارك ومشاركة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد رضا عرابي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، واللواء محمد نور سالم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور صبحي حسنين النائب الأول لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات.

وخلال الاحتفالية تم عرض العديد من الاستعراضات الرياضية والوطنية من الطلبة والطالبات المشاركين، وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا الحدث الهام وإقامته على أرض الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط والذي يدل على مكانتها المرموقة وسط محافظات مصر، مؤكدا على أن شباب مصر ومهارتهم في العروض المقدمة هو ثمرة ونتيجة الجهود المبذولة في تطوير الرياضة والرياضيين بمصر.

وأشار المحافظ، إلى أن الإسكندرية بها العديد من الأندية الرياضية المصرية العريقة مؤكدا أنها تقدم كامل الدعم للرياضة وبها العديد من الرياضيين الحاصلين على البطولات الدولية والعالمية في الرياضات المختلف، مشيدا بدور وزارة الشباب ودعمها للرياضة والأندية ومراكز الشباب بالثغر.

محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية العروض الرياضية للكليات المتخصصة
موضوعات متعلقة

اليوم.. انطلاق اللقاء القمى التنافسى للعروض الرياضية

محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية نادي حرس الحدود لصعوده للدوري الممتاز

الخميس.. انطلاق بطولة الجمهورية للسومو للكبار بسوهاج

اقرأ أيضًا
منذ شهرين

بالصور.. مصابو أتوبيس الإسكندرية يروون تفاصيل اللحظات الأخيرة للحادث

الآن

تأخر إقلاع 4 رحلات جوية من مطار القاهرة

لحظة استهداف مقاتلات التحالف لموكب صالح الصماد (فيديو)

الكويت: نتطلع لتنفيذ مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة

عاجل.. القبض على مطلق النار داخل مطعم ولاية تينيسي الأمريكية

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

أفيخاي أدرعي يهنئ «صلاح».. ورواد «فيس بوك»: «بلاش أبو مكة علشان هتزعل»

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

ألبومات الصور

الأمير وليام وزوجته يرزقان بمولود ثالث (صور)

الجامعة الكندية تكرم أبطال «أبو العروسة» بحضور سيد رجب ومحمود حجازي

حملة مكبرة لإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب بـ«غزالة الضبعة»

بالصور.. محافظ المنيا يفتتح وحدة مرور سمالوط

نجم الساعة

تدخلات «الأسطورة» تهدد درة بالانسحاب من «نسر الصعيد»

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

أفيخاي أدرعي يهنئ «صلاح».. ورواد «فيس بوك»: «بلاش أبو مكة علشان هتزعل»

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

كشكول

"التعليم": 3 لجان للتحقيق في واقعة تحريض معلم على الطائفية بمدرسة بالمقطم

مدير تعليم شمال سيناء تشارك في احتفالات ذكرى تحرير "أرض الفيروز"

انطلاق أولى فاعليات مئوية زايد الدولية بحقوق عين شمس

الخشت: وضع حجر أساس الفرع الدولي لجامعة القاهرة بأكتوبر.. الأحد

رئيس جامعة الأزهر يضع إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول..غدا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

تلميذان يسطوان على منزل مدير فرع بنكي في تونس

نائب مجلس الدولة الاستشارى الليبى يلتقى بنواب الوفاق في طرابلس

الإحتلال يقتحم حارة الشيخ في مدينة الخليل

منوعات

غدًا.. مقرات لندن تحتفل بالحفيد الخامس لملكة بريطانيا

خبير حشرات يكتشف أكبر بعوضة في العالم بالصين

وزير الإعلام السوداني: محمد صلاح قدوة للشباب العربى والأجنبى

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك