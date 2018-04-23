غدًا.. رمسيس مرزوق ضيف «نجوم على لايف»

يحل فرعون الكاميرا وعميد التصوير السينمائي الدكتور رمسيس مرزوق، غدًا الثلاثاء ضيفًا على برنامج نجوم على لايف، المذاع على قناة النايل لايف وذلك في تمام الحادية عشر مساءً.



ومن المزمع أن يتحدث فرعون الكاميرا، خلال اللقاء عن بدايته ونشأته، وأهم الجوائز التي حصل عليها والألقاب التي أطلقها البعض عليه.



"نجوم على لايف"، إعداد ولاء شعراوي وتقديم رانيا السيد إخراج شريف عبد العادي.



ورمسيس مرزوق، أحد أهم مديري التصوير في مصر، وعمل مع كبار المخرجين على رأسهم يوسف شاهين، كما حصل على العديد من الجوائز، بجانب إقامة العديد من المعارض في مصر وروما وباريس تضم كل أعماله، ومن الألقاب التي أطلقت عليه فرعون الكاميرا وفارس الظل والنور وعميد التصوير السينمائي.