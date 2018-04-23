المتحدث العسكري يندد بتقرير «هيومن رايتس» بشأن الأوضاع في سيناء

ندد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد تامر الرفاعي، بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن وجود ملامح أزمة إنسانية في سيناء بسبب العملية العسكرية التي ينفذها الجيش لمكافحة الإرهاب.



وقال الرفاعي، إن "تم تداول التقرير بالاعتماد على مصادر غير موثوقة نهائيا".



وأضاف: "نحن نوزع الحصص الغذائية بصورة مستمرة على الأهالي في مناطق العمليات التي لا تشمل كل محافظة شمال سيناء".



وأوضح الرفاعي أن الجيش ينسق مع وزارتي التموين والصحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير اللحوم والدواجن والقمح والدقيق وأنابيب البوتاجاز للأهالي بصفة مستمرة، مؤكدًا دعم المستشفيات والوحدات الطبية بأنابيب الأكسجين والأدوية والأمصال اللازمة.