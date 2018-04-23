القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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الإثنين 23/أبريل/2018 - 08:55 م

5 تمارين رياضية في المنزل لزيادة الطول (صور)

5 تمارين رياضية في
سارة ساويرس
dostor.org/2140904

يتطلع الكثيرون من الشباب والفتيات ممن يعانون من قصر القامة إلى زيادة طولهم وأصبح اليوم هذه الأمنية ممكنة فقط بممارسة بعض التمارين الرياضية.

«الدستور» تستعرض في السطور التالية أهم 5 تمارين رياضية بحسب موقع "كل يوم معلومة طبية" بممارستها تستطيع أن تزيد من طولك:

1- تمرين تحول الحوض:
يعتمد هذا التمرين على الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبة، ثم رفع منطقة الحوض لأعلى ولأسفل فتقوم بإرخاء عضلات الظهر التي تسبب انحنائه، مما يجعل الظهر مستقيمًا.

2- تمرين التمدد:
اجلس ومدد ساقيك، ثم قم بمد يديك لتلامس قدميك قدر الإمكان، ثم قم برفع جذعك حتى يصبح جسمك في وضع مستقيم مع رفع ذراعيك لأعلى واثبت بهذا الشكل لمدة 50 – 60 ثانية وكرر هذه الحركات مرة بعد مرة.

3- تمرين الدوران الذاتي:
فى هذا التمرين، عليك بالاستلقاء على ظهرك مع فرد الذراعين فوق الرأس، وشد الذراعين بقوة فوق الكتف وقم برفع الجزع والرأس باستقامة واحدة مع الذراعين.

4- تمرين الكوبرا:
أبدأ فى الاستلقاء على بطنك واجعل يديك مستقرة تحت كتفيك مباشرة، وخذ زفير بهدوء بحيث تعمل عضلات بطنك على دعم العمود الفقري، ثم قم بإطالة جذعك، حاول البقاء في هذا الوضع لمدة 15 – 30 ثانية، قم بسلاسة بخفض الجزء العلوي من جسمك إلى الأرض.

5- تمرين العقلة:
تشتهر بين كل من يريد أن يزيد من طوله، عليك بالتعلق على عمود أفقي قوي باستخدام ذراعيك ليصبح عمودك الفقري ممتد إلى الخارج، اثبت على هذا الوضع لمدة 10-20 ثانية، كرر هذا التمرين 5 – 10 مرات.

وهناك العديد من العوامل الأخرى لزيادة الطول منها الغذاء، فيؤدي النظام الغذائي المتوازن والصحّي، والغنيّ بالبروتين والكالسيوم، عاملًا مُهمًا في النمو وزيادة الطول.

5 تمارين رياضية في المنزل لزيادة الطول (صور)
5 تمارين رياضية في المنزل لزيادة الطول (صور)
5 تمارين رياضية في المنزل لزيادة الطول (صور)
5 تمارين رياضية في المنزل لزيادة الطول (صور)
5 تمارين رياضية في المنزل لزيادة الطول (صور)
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