عشرات القتلى في صفوف الجيش السوري جنوب دمشق

سقط عشرات القتلى والجرحى والأسرى من الجيش السوري في المعارك التي تشهدها أحياء جنوب العاصمة السورية دمشق، فيما تفشل قوات الفرقة الرابعة في تحقيق تقدم على تلك الجبهات.



وقالت مصادر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن "القوات الحكومية كثفت من قصفها الجوي والصاروخي والمدفعي لتحقيق تقدم على الأرض بعد استعادة مسلحي تنظيم داعش وجهة النصرة مواقع تقدمت إليها القوات الحكومية على محور حي الزين وساحة الريجي في مخيم اليرموك وتكبدت أكثر من 50 قتيلًا وأكثر من 130 جريحًا وأسر 13 عنصرًا في حي القدم".



وأضافت المصادر: "يشن مقاتلو الفرقة الرابعة في القوات الحكومية أعنف هجوم على أحياء الحجر الأسود التضامن ومخيم اليرموك لتحقيق السيطرة على تلك الأحياء بعد فشلهم في تحقيق انتصار على جبهات الغوطة الشرقية".



وكشفت المصادر أن بعد خمسة أيام من الهجوم الذي بدأته الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، لم تحقق تقدمًا.



وشن سلاح الجو السوري والروسي أكثر من 400 غارة على أحياء جنوب دمشق تركزت أغلبها على حي الحجر الاسود ومخيم اليرموك، بالإضافة إلى آلاف القذائف الصاروخية، وشهدت أحياء دمشق القريبة من الحجر الأسود ومخيم اليرموك والتضامن حركة نزوح كبيرة طالت أكثر من 50% من سكان الزاهرة والقاعة والمنطقة التي تسيطر عليها القوات الحكومية من حي التضامن، بالإضافة إلى الأطراف الشرقية من حي القدم.



وأعلنت قوى فلسطينية في دمشق عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل في مخيم اليرموك ولم يتم تحديد عدد الجرحى، نظرًا لكثافة القصف في منطقة المغاربة.



وأكدت القوى الفلسطينية، في بيان، أن مستشفى فلسطين خرج عن الخدمة، الجمعة الماضى، وقتل شخص وأصيب عدد من العاملين وهناك جثث وأشلاء في الشوارع، وجرحى عاجزون عن إسعافهم نتيجة القصف الكثيف والمستمر، وانقطاع وسائل الاتصال، والغياب الفعلي للخدمة الطبيّة، ولا يزال عدد كبير من المدنيين عالقين في بيوتهم والأقبية.

