سيد رجب: صورنا «نسر الصعيد» أمام مبنى محافظة قنا

كشف الفنان سيد رجب عن تفاصيل تصوير مسلسل «نسر الصعيد»، خاصة في محافظة قنا، والتي شهدت تصويرا لما يقرب من أسبوع كامل، بصحبة بطل المسلسل محمد رمضان.



ونفى «رجب»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، قيام مخرج العمل ياسر سامي، بتصوير مشاهد في مستشفى قنا العام، مؤكدًا أن أغلب مشاهد التصوير تم أمام مبنى المحافظة، وبعد ذلك انتقلوا إلى الأقصر التي تم تصوير فيها ما يقرب من يومين.



المسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته كل من درة، عائشة بن أحمد، هاجر عفيفي، محمد عبدالجواد، وآخرون، وهو من إنتاج العدل جروب.