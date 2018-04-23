«إسماعيل» يُشدد بمراجعة «أختام وصلاحية» اللحوم قبل شرائها

شدد الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، علي المواطنينن عند شراء اللحوم التأكد من صلاحيتها، إذا كانت مستوردة ومراجعة أختام البصمة الخاصة بمديرية الطب البيطرى، والممهورة باللون الأحمر، وفى حالة الشك فيها، يتم إبلاغ مديرية الطب البيطرى فورًا لإرسال مفتشين للتأكد من صحتها.



وأوضح إسماعيل، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه بالتزامن مع استعدات المديرية، لاستقبال شهر رمضان المعظم ننصح المواطن عند شراء اللحوم والدواجن بالشراء من منافذ الدولة أو المنافذ التى تخضع لإشراف مديريتى التموين والطب البيطرى، وفى حالة الشراء من الخارج التأكد منها عن طريق تاريخ الصلاحية، بالنسبة للدواجن واللحوم المستوردة، والأختام بالنسبة للحوم البلدية.



لافتًا إلي، أن الفترة الماضية تم ضبط حوالى 14 طن دواجن مجمدة، وتم إعادة تدويرها وتقطيعها وبيعها لعربات المأكولات بالشوارع والمطاعم.



وأشار إلى، ضبط 8 أطنان داخل مجزر دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى، وضبط 6 أطنان آخرين تم التحصل عليهم من الدواجن المدعومة من الحكومة، تم تخزينها حتى انتهت صلاحيتها قبل التصرف فيها.



