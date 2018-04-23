ترامب يكشف سر تصريحاته الغامضة عن كوريا الشمالية

في ظل الاستعدادات الجارية لعقد قمة الكوريتين، يوم الجمعة المقبل في بيت السلام بإحدى القرى الحدودية، أضفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغموض على أزمة الأسلحة الخاصة بكوريا الشمالية.



وقال ترامب، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إن الطريق ما زال طويلًا لحل الأزمة النووية في كوريا الشمالية.



وتابع "نحن بعيدون جدًا عن إغلاق الملف الكوري الشمالي، قد تنجح الأمور وربما لا.. الوقت كفيل بمعرفة ذلك".



وتغيرت نبرة ترامب للحادة التحذيرية، وقال إن الجهود ربما تنجح لنزع الأسلحة النووية وربما لا تنجح، فقط الوقت يخبر العالم بما سيحدث.



وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية سوزان ثورنتون إلى العاصمة سول، لإجراء مباحثات قبل قمة الكريتين وقمة ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون.



ولم يعرف حتى الآن سبب تصريحات ترامب الغامضة، على الرغم من إعلان كوريا الشمالية يوم السبت الماضي استعدادها لتعليق تجاربها النووية والصاروخية، وإغلاق مواقع التجارب، والسعي لتحقيق النمو الاقتصادي والسلام العالمي.



وقال ترامب إن تغريدته تأتي بسبب عدم إعلان كوريا الشمالية تنازلها عن تجاربها النووية ونزع السلاح النووي بشكل كامل، وإنما اقتصرت على القول بأنه سيتم تعليقها وإغلاق مواقع التجارب وعدم إجراء أي تجارب جديدة.