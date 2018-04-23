منى جاب الله تطالب بتحرير عقود إيجار لسكان الأسمرات

كشفت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن منشأة ناصر، عن تفاصيل أزمة أهالي حي الأسمرات، مؤكدة أن الأهالي يطالبون بضرورة تحرير عقود إيجارية لهم، مع ضرورة تخفيض القيمة الإيجارية.



وأضافت، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية هي 300 جنيه، مؤكدة أن الأهالي يرفضون دفع هذا المبلغ شهريًا، وهو ما أدى إلى تراكم قيمة الإيجار لعدة شهور، حتى وصل إلى 6000 جنيه لبعض الأسر، نتيجة عدم التزامهم بالدفع شهريًا.



وطالبت عضو مجلس النواب بتخفيض القيمة الإيجارية التى سيتم تحديدها أسوة بمساكن سوزان بالمنشية والنهضة وأكتوبر، وذلك لأنهم تركوا أشغالهم ومساكنهم، وتم نقلهم بشكل كامل لحى الأسمرات.