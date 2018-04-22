القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 10:57 م

نائب يكشف مقترح «الإسكان» بشأن زيادة إيجار الشقق

الدكتور إسماعيل نصر
الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب
محمد جعفر
dostor.org/2139379

كشف الدكتور إسماعيل نصرالدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مقدم قانون الإيجار القديم، عن إرسال وزارة الإسكان جدول مقترحات الزيادة على أسعار الإيجار للشقق السكنية، تبدأ بزيادة 300%، ثم تزداد بشكل تدريجي إلى أن تصل إلى 600%.

وأضاف نصر الدين، لـ«الدستور»، أن اللجنة رفضت مقترح الوزارة المقدم، في ظل أن الأسعار التي سيتم تعديلها لا تتعدى 20 جنيهًا وفي حالة تطبيق النسب المقترحة للزيادة فستصل هذه الأسعار إلى 60 جنيهًا أو 120 جنيهًا بحد أقصى، ما يمثل استمرارا لحالة الظلم التي تواجه الملاك.

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