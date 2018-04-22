مقتل 14 متمردًا في عملية عسكرية غرب الهند

قتلت القوات الحكومية في الهند، 14 متمردًا ماويًا على الأقل، خلال عملية أمنية على مخبئهم، اليوم الأحد، في منطقة غابات بغرب البلاد.



وقال ضابط الشرطة براشانت ديويت إن القتال بدأ بعد أن أغارت القوات على مخبأ المتمردين في منطقة غابات في منطقة جادشيلوري بولاية ماهاراشترا، وذلك بحسب قناة "ABC" الأمريكية.



وأوضح ديواتي أن تبادل إطلاق النار بين المتمردين والقوات الهندية استمر حوالي نصف ساعة، مشيرًا إلى أن الشرطة تفتش المنطقة بحثًا عن مزيد من الجثث.



وأكد ديواتى أن القوات الحكومية لم تتعرض لأي إصابات أو خسائر في الأرواح.



ويقاتل المتمردون الماويون الذين يدعون الإلهام من الزعيم الثوري الصيني ماو تسي تونج الحكومة الهندية، منذ أكثر من أربعة عقود، مطالبين بالأراضي والوظائف للمزارعين المستأجرين والفقراء.



