مصرع 5 مدنيين في قصف لقوات النظام السوري على مخيم اليرموك

قتل خمسة مدنيين بينهم عائلة من ثلاثة أشخاص، خلال الـ24 ساعة الماضية، في قصف لقوات النظام السورى على مخيم اليرموك الخاضع لسيطرة تنظيم "داعش"، في جنوب دمشق، وعلى أحياء أخرى مجاورة، وفقًا لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.



وتشن القوات السورية حملة قصف عنيفة على مخيم اليرموك الفلسطيني للاجئين، الواقع على أطراف دمشق وعلى الأحياء القريبة التي يسيطر عليها تنظيم "داعش".



وتواصلت أعمال القصف، اليوم الأحد، بالطيران والمدفعية والصواريخ، وقتل رجل وزوجته وطفلهما، أمس السبت، بحسب المرصد.



وأوضح مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، أنه بسقوط القتلى الخمسة يرتفع عدد الضحايا منذ تكثيف القصف في هذه المنطقة، الخميس الماضى، إلى 11 قتيلا.



وكان اليرموك حيًا مكتظًا بالسكان في العاصمة لكن العنف مزقه منذ اندلاع النزاع السوري في 2011، وفرضت الحكومة السورية حصارًا عليه في 2012، فيما أنهك القتال بين الفصائل المعارضة والجهاديين السكان.