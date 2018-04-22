القبض على بريطانيين وأمريكيين في حفل جنس جماعي بتايلاند

أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بإلقاء الشرطة التايلاندية القبض على مجموعة رجال ونساء بينهم بريطانيون وأمريكيون يمارسون حفل جنس جماعيا في فندق يملكه صيني.



وتظهر الصور التي نشرتها الصحيفة أن عملية القبض على المتهمين جاءت في مدينة باتايا، التي يشار إليها بأنها عاصمة الجنس في العالم، كانت مفاجئة وأصابت المتورطين بها بحالة ذعر.



وبحسب الشرطة التايلاندية فإن حفل الجنس الجماعي نظمه الفندق مقابل 35 جنيها إسترلينيا للفرد.



وجرى القبض على 18 رجلا مع شركائهم من النساء الذين حاولوا إخفاء وجوههم خلال عملية القبض عليهم.



وبحسب الصحيفة، فإن جنسيات المقبوض عليهم تنوعت بين البريطانيين والأمريكيين والألمان والكنديين والأستراليين والروس والماليزيين.



وجرى اعتقال صاحب الفندق الصيني لإدارته فندقا بشكل غير قانوني.



وبحسب ناريس نيوابانتاوونج، قائد الشرطة بمنطقة بانجلامونج في باتايا، فإن الرجال جاءوا لتبادل صديقاتهم من النساء مع بعضهم البعض.