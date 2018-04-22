«الطعام الإباحى».. عندما يتفوق الأكل على اللذة الجنسية

أن يقوم أحدهم بتصوير الطعام ونشر الصور على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قبل تناوله أمر أصبح مألوفًا لدى جيل التقنيات الحديثة، بل تحول من كونه مجرد طريقة للتواصل مع الآخرين وجني التعليقات المختلفة إلى طقس يومي لا سيما بالنسبة لأصحاب المشروعات القائمة على الطعام والتي تهدف لتصوير اللذة الحسية من وراء المأكولات حتى تنافس اللذة الجنسية نفسها.



هذا ما روج لمصطلح «الطعام الإباحي» food porn، الذي انتشر مؤخرًا كفكرة حول العالم جعلت منه مهنا قائمة بذاتها تهدف لتسويق المنتجات الغذائية بشكل يجذب الزبائن من كل مكان ويثير شهوة الأكل لدى المتفرج.





بداية فكرة الطعام الإباحي:

هذا المفهوم يعني عرضا مرئيا للطهي أو تناول الطعام في الإعلانات التجارية أو المدونات، وقد تكون هذه الأطعمة ذات محتوى عالي الدهون والسعرات الحرارية، أو الأطباق الغريبة التي تثير الرغبة في تناول الطعام أو تمجيده كبديل للجنس. وغالبًا ما يعرض في صور فوتوغرافية احترافية.





ووفق مدونة "benviveur" تم استخدم مصطلح المواد الإباحية في المواد الغذائية في قصة فرانك شين لعام 1978 "Railroad Standard Time". ويرجح أن هذا المصطلح صاغته الناقدة النسائية روزاليند كووارد في كتابها الرغبة النسائية، عام 1984 والذي كتبت فيه:



"إن طهي الطعام وتقديمه بشكل جميل هو عمل من العبودية. إنه وسيلة للتعبير عن المودة من خلال هدية... يجب علينا أن نطمح إلى إنتاج طعام كامل ومقدم وهو رمز لمشاركة راغبة وممتعة في خدمة الآخرين. إن المواد الإباحية للأغذية تحافظ على هذه المعاني المتعلقة بتحضير الطعام، لأن أنواع الصور المستخدمة دائما تمنع عملية إنتاج الوجبة، فهي دائما مضاءة بشكل جميل، وغالبا ما يتم لمسها.





وأصبح هذا المصطلح شائعًا في المملكة المتحدة، في فترة التسعينيات بسبب برنامج طهي TV Two Fat Ladies بعد أن وصف منتج العرض "الفرح الإباحي" الذي استخدمه الزوجان في استخدام كميات كبيرة من الزبدة والقشدة.



وتظهر دراسة من موقع YPulse أن 63٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة عشر واثنين وثلاثين عامًا نشروا صورة طعامهم أثناء تناولهم له على شبكات التواصل الاجتماعية. علاوة على ذلك، قام 57٪ من الأشخاص في نفس الفئة العمرية بنشر معلومات عن الطعام الذي كانوا يتناولونه في ذلك الوقت. من النسبة المئوية، بدأ الغذاء ووسائل الإعلام الاجتماعية في الاتصال ببعضهما البعض.

كما استخدم العديد من الأشخاص حول العالم "هاشتاج #foodporn لإطلاع الجماهير على خدمات الأغذية.



وفي أواخر 1970م. تم استخدام عبارة porn food بالطريقة الحرفية، وظهرت لوصف الطعام غير الصحي، ومقارنته مباشرة بالمواد الإباحية. ثم استخدم هذا المعنى بشكل جديد، حيث يُستخدم لوصف الطعام الذي يتم تقديمه وإعداده بطريقة جذابة من الناحية الجمالية.



ومع تطور وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هناك منصات للطعام تحمل نفس الاسم وهي توثق الطعام كمنافس للمواد الإباحية وتطالب المترددين على هذه المنصات بتوثيق أي شيء عن الطعام مثل، الأطعمة التي تعكس الثقافات، والسعرات الحرارية، والعرض التقديمي، والتحضير، والذوق اللذيذ، وأي شيء آخر يضيف إلى أصالة الوجبة.





الأكل أم الجنس؟

يشير الباحثون إلى الروابط التاريخية بين الأكل والجنس، مثل البشر الذكور والإناث الذين يجتمعون سويا خلال التطور حول الغذاء وخلق ذرية - وهما حاجتان أساسيتان للبقاء على قيد الحياة- اليوم، يوجد اتصال أكثر وضوحا بين الأفعال المادية للأكل وممارسة الجنس في الثقافة الشعبية.



وفي كتابه «الغذاء: المفاهيم الأساسية»، يفحص وارن بيلاسكو هذا الربط الخاص بين المطبخ وغرفة النوم في مفردات العصر الحديث: هذه الارتباطات الجنسية المكثفة بين الأكل والمحبة تجعل من الصعب تبني الزهد الذي ينطوي عليه تناول الطعام بشكل مسئول. إذا كانت المعجنات، السكر وترتبط الدهون واللحوم والملح ارتباطًا وثيقًا بالتجارب الأكثر امتاعًا للحياة.



ومن خلال مراقبة ثورة #foodporn، اقترح العلماء العديد من الآثار الكامنة وراء هذه الظاهرة الاجتماعية على المستخدمين اليوم. حيث تنافس الرغبة في الطعام وإدمانه الرغبة في الجنس من خلال تصفح الصور ومقاطع الفيديو الإباحية المثيرة وغير الواقعية والتي تهدف إلى تحفيز الرغبة في هذه المأكولات الممنوعة، حيث تكتسب الصور الفاضحة الانتباه بسبب انبهار البشر بالحياة الخاصة للآخرين، وتمثل الإباحية هذه الرؤى غير القابلة للتحقيق.



ويقال إن المواد الإباحية الغذائية تعمل على نحو مشابه للجنس: فهي تحرض بشكل استفزازي الوجبات باهظة الثمن التي لا يمكن تحملها في المطاعم الغريبة التي تعتبر بالنسبة للكثيرين خارج نطاق إمكانياتهم المادية.





