القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
مصر
الأحد 22/أبريل/2018 - 11:40 ص

«فهمي» يكشف معايير تحصيل الرسوم بمنظومة المخلفات الجديدة

وزير البيئة خالد
وزير البيئة خالد فهمى
أش أ
dostor.org/2138433

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن منظومة المخلفات الجديدة لا تعتمد على الجمع فقط بل تم تصميمها اعتمادا على كيفية إعادة التدوير، وإعادة خلق الطلب على المخلفات، لتحسين فرص العرض، مما يتحتم إدخال القطاع الخاص، فالحكومة لن تجمع القمامة وتنقلها بل ستكون جهة منظمة فالقطاع الخاص بكافة أحجامه مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية شركاء أساسيين فى المنظومة، لذلك يجب منح مجموعة من الحوافز للمستثمرين فى ذلك التخصص.

جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة فى افتتاح فعاليات مؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات في مصر نحو اقتصاد مصر الدوار، بحضور الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تيسير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ويوليوس جيورج سفير دولة ألمانيا الاتحادية فى القاهرة واللواء احمد ضيف محافظ الغربية واللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال فهمي إن الاقتصاد الدوار يعنى الاستفادة القصوى من إدارة المخلفات وبما يتيح فرص عمل أكثر، ويجب تطبيقه لضرورة البحث عن بدائل واستخدام المخلفات، ومراعاة للتغيرات المناخية وضرورة التوقف عن الحرق والدفن، وإعادة التدوير للنسبة الأعلى من المخلفات، مؤكدا أنه لولا إحداث تغيير تشريعى لا يمكن عمل منظومة صحيح.

وقال إنه سيتم الابتعاد عن فاتورة المياه والغاز والكهرباء، عند تحصيل رسوم القمامة، بمنظومة المخلفات الجديدة، مشيرا إلى أن تحصيل رسوم القمامة سيكون بفاتورة منفصلة من خلال الجهات الإدارية أو من تفوضه، مشيرا إلى أنه قد يتم ذلك من خلال شركات.
وأضاف أن القانون الجديد للمخلفات، ابتعد عن الاعتماد على التمويل للمنظومة على مصدر واحد ممثل فى الوحدات السكنية، قائلا:"تم التوسع فى مصادر التمويل، لتشمل الضريبة العقارية إذ ستحصل المحافظات على 25% منها، و60% من تلك النسبة ستخصص لصالح القمامة، بجانب 25% من رصيد صناديق المحافظات، وسداد وزارة المالية لـ30% من التعاقدات التى توافق عليها وزارة البيئة، وبالتالى يمكن التمييز فى الرسوم لصالح المواطنين محدودي الدخل".

وأوضح أن منظومة المخلفات الجديدة، ستميز بين المناطق الشعبية والعشوائية، والمناطق الأخرى من حيث الرسوم، مع وضع حد أقصى لها، وترك الأمر لرئيس الوزراء بإصدار قرار بالفئات، وندرس حاليا معيارين لتحديد الرسوم هما فاتورة الكهرباء والاستعانة بالإحصائيات الجديدة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الخاصة بالإسكان، والتى يمكن من خلال تحديد معايير لتحديد الرسوم، خاصة أن لدينا قواعد بيانات حاليا نعتمد عليها، وسيتم عرض كل ذلك على البرلمان".

ويناقش المؤتمر الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المخلفات واستعراض التجارب الناجحة لشركات القطاع الخاص العاملة بقطاع المخلفات، بالإضافة إلى حلقات نقاشية حول آليات الحصول على التمويل والأدوات المالية المتنوعة المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع إدارة المخلفات، وأهم التوصيات الخاصة بالسياسات الداعمة لتحفيز وتنمية القطاع الخاص في مجال الصناعة بقطاع المخلفات.

موضوعات متعلقة

تفاصيل خطة الحكومة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة

وزير البيئة: تدشين شركة قابضة للنظافة بتكلفة 10 مليارات جنيه

أبرز المعلومات عن منظومة مخالفات القمامة الجديدة

وزير البيئة يؤكد على تكامل منظومة تدوير المخلفات

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة

منذ حوالي 22 ساعة

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام

منذ 3 أيام

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟

منذ 4 أيام

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها

منذ 5 أيام

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

منذ أقل من شهر

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

الآن

وفاة أكبر معمرة فى العالم باليابان عن 117 عامًا

«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 26

أسعار الذهب اليوم.. و«عيار 21» يُسجل 658 جنيهًا

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى «برام الله» ويعتقل 4 شبان

الأكثر قراءة

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

ألبومات الصور

جيجى حديد.. الوجه الدعائى لمجلة «فوج» اليابانية

فى ذكراه.. كيف عاش «جاهين» طفولته فى شوارع شبرا؟

محافظ الوادي الجديد يحذر من تخزين القمامة بمصنع تدوير المخلفات

صورة اليوم.. رزقى ورزقك على الله

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

كشكول

الخشت: جامعة القاهرة بتخرج رواد أعمال مش موظفين

مفتي الجمهورية يغادر إلى الجزائر للمشاركة في مؤتمر دولي حول "تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية"

"البحوث الإسلامية" يطلق حملة موسعة في جميع محافظات ومدن الجمهورية للتوعية بخطورة لعبة "الحوت الأزرق"

مدير إدارة المعادي تنفي تسريب امتحانات التربية الدينية

حاسبات ومعلومات المنوفية تفوز بالمركز الثالث فى أولمبياد الحاسبات والمعلومات

الأمصار

«داعش» يعلن مسؤوليته عن انفجار كابول

الاحتلال يساوم فلسطين بجثمان «البطش»

أبرز عناوين الصحف الليبية

وزير الاستخبارات الإسرائيلي يهدد حماس

مصر.. مفتي الجمهورية يشارك في مؤتمر بالجزائر

منوعات

فلكى كويتى: 17 مايو المقبل غرة شهر رمضان

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

«جوجل» يحتفل بيوم الأرض

ولاد الكار

اليوم.. معرض للمنتجات الزراعية بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك