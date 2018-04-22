القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 11:33 ص

«الدستور» يوضح حقيقة عودة فيفى عبده للرقص وخضوعها لـ«كورس تخسيس»

فيفى عبده
فيفى عبده
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2138422

تحيى الفنانة والراقصة فيفى عبده، اليوم الأحد، حفلًا راقصًا بإحدى الفنادق الكبرى بشارع الهرم، بعد سنوات طويلة من الغياب.

وكشفت مصادر لـ«الدستور»، عن أن الحفل يقام ضمن فعاليات مهرجان «صاجات للرقص الشرقى»، الذى تستقبل القاهرة خلاله عددًا من الراقصات من 16 دولة أجنبية مختلفة، ويقام على مدار 6 أيام.

وأكدت المصادر أن الحفل الذى تحييه فيفى عبده يقام ضمن ورشة رقص فى فعاليات المهرجان، وتبلغ قيمة التذاكر للحفل المقرر أن تشارك به العديد من الفتيات ما يقرب من 2000 جنيه، يتم خلاله تعليم الفتيات أصول الرقص الشرقى، وتعد هذه هي المرة الأولى، التي تعقد فيها فيفي عبده مثل هذه الورش بمصر.

وأضافت المصادر أن فيفى عبده هى رئيس لجنة تحكيم المهرجان، الذى ستجرى خلاله التصفيات بين 16 راقصة، لتصل اثنتان فقط للمرحلة النهائية.

من جهة أخرى تخضع فيفى عبده بالفعل لـ«كورس تخسيس»، فى الفترة المقبلة، إذ تستعد لتقديم عمل درامى لموسم رمضان 2019 ستسهم فى إنتاجه عن حياة راقصة.

كانت فيفي، عبده قد ابتعدت عن الرقص منذ سنوات طويلة لكنها بدأت تنشر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات رقص لها من داخل منزلها.


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