القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 11:27 ص

«حريات المحامين» تفتح باب الانضمام إليها

نقابة المحامين
نقابة المحامين
الحسين عبيد
dostor.org/2138413

دعا وحيد الكيلاني، أمين عام لجنة الحوار بنقابة المحامين، الراغبين من الأعضاء ممن لديهم القدرة على العمل العام الجاد والشاق كعضو عامل في لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إلى الحضور يوم الخميس المقبل بالنقابة العامة للمحامين في رمسيس بقاعة الحريات أو قاعة المجلس من الساعة 12 ظهرًا.

وأوضح "الكيلاني" أن الاجتماع يأتي لإنهاء تشكيل لجنة الحريات بالنقابات الفرعية لبدء العمل الرسمي من خلال تلك التشكيلات بموجب مناصبهم الرسمية داخل لجنة الحريات، وبإشراف مقرر اللجنة كمال مهنا عضو مجلس النقابة العامة.

ولفت إلى أن من يرغب من كافة محافظات مصر أن يشترك في تلك التشكيلات ولم يتمكن من الحضور يرجي كتابة الاسم والنقابة الفرعية والمحافظة ورقم الهاتف وإرسالهم إليه للتواصل معه.

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