عاطل الفيوم سقط بالسلاح الناري والذخيرة في قبضة رجال المباحث

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أطسا بالفيوم القبض علي عاطل مقيم بقرية أبو جندير، دائرة المركز وبحوزته سلاح ناري وعدد من الطلقات لذات العيار.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء حسام فوزي، مدير المباحث يفيد بتمكن قوة أمنية برئاسة المقدم وائل عبد الحي، رئيس مباحث أطسا من ضبط «أحمد ع»، 27 سنة عاطل وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 ملي و11 طلقة لذات العيار.



وتم التحفظ علي المضبوطات وإلقاء القبض علي المتهم وتحرر له المحضر رقم 2638 إداري أطسا لسنة 2018 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.