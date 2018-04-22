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الأحد 22/أبريل/2018 - 06:39 ص

مواطن سعودى يروى ما حدث بالقرب من القصر الملكى

مواطن سعودى يروى
مواطن سعودى يروى ما حدث بالقرب من القصر الملكى
مروة عنبر
dostor.org/2138221

قال فهد محمد السديري رجل أعمال سعودي، يقع منزله بجوار قصر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وخلف قصر والده الملك سلمان، إن طائرة تصوير عبارة عن لعبة هي من اقتربت من القصر عندما تم استهدافها بالرصاص.

وأكد "السديري"، أن الوضع في الحي طبيعي جدًا، واصفًا ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحادث بالكذب والغباء.

ولم يوضح "السديري" مصدر الطائرة، لكن روايته تتفق والرواية الرسمية التي قالت إن ماجرى كان عملية استهدفت طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع درون غير مصرح لها بالتحليق بالمنطقة.

وحلقت طائرة درون قرب القصر الملكي، مساء أمس السبت، قبل أن تتعرض لوابل من الرصاص من رجال الأمن.

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