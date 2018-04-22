بعد الهجوم الإرهابى.. 100 ألف برميل يوميًا خسارة النفط الليبى

قال مصدر بشركة الواحة الليبية للنفط، إن جماعة إرهابية هاجمت خطا لأنابيب النفط مملوك للشركة، أمس السبت.



ووفقا لـ«سكاى نيوز»، فجّر مسلحون خط أنبوب نقل النفط الخام بمنطقة مرادة 35 كلم شمالي غرب بلدة مرادة، جنوبي الموانيء النفطية «الهلال النفطي» الرابط ما بين حقل الواحة وميناء السدرة النفطي بمنطقة «الهلال النفطي» شمالي الجفرة.



واندلع حريق في الخط الذي تعرض لهجوم سابق في ديسمبر، كما أعلنت شركة الواحة الليبية.



وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إن الحريق تسبب في خسارة إنتاج ما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا.