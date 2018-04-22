القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 01:00 ص

فيديو.. أشرف زكى: «بدأت حياتى مع روجينا من الصفر»

أشرف زكى
أشرف زكى
حسن أمين
dostor.org/2138178

قال الفنان أشرف زكي، إن عدد كبير من الناس تتخوف أن تكون شريكة حياته من المجال الفني، وهذا غير صحيح، متابعًا: «بالنسبة لى أنا تزوجت روجينا وهى تقدر ظروف عملي وأنا أيضًا».

جاء ذلك أثناء حلول النجمة روجينا والفنان أشرف زكي، ضيفين ببرنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي.

وأضاف "زكي": «بدأنا من الصفر فى شقة صغيرة وفرحنا كانت إمكانياته محدودة وقمنا بتوجيه الدعوة إلى عدد من أصادقائنا فى الوسط الفنى لحضور الفرح، وأسعدنى أن الجميع لبى الدعوة بما فيهم منير والحجار ومدحت صالح والسقا ومنى زكى وغيرهم من النجوم».

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