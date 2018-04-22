صدور النسخة العربية لرواية «سرّ حارق»

صدر حديثًا عن المركز الثقافي العربي٬ النسخة العربية من رواية "سرّ حارق" لـ ستيفان زفايج.



وتدورُ أحداث هذا "السّر الحارق" بين رجلٍ غاوٍ ومناور وأمّ مُتردِّدة وطفل لا يزال في ميعة براءته لكنّه يتميّز بنضج لافت، وتتداخل مشاعرهم في البداية رائقةً مُتناغمة ثمّ تتصادم وتتأجّج حتى يُصبح من الصعب التحكُّم فيها.



وينزل بارون أعزب فندقاً بجبال الألب النمساوية فيختار فريسةً له امرأةً مرموقة مصحوبة بابنها ذي الثانية عشرة من العمر، وكي يصل بمهارة وسرعة إلى هدفه، فيتقرب من السيدة الجميلة، يلجأ إلى ربط علاقة انتهازية بالطفل.



وبيد أنّ الغاوي، وبعد اجتياز مرحلة التقرُّب من الأم، سعى إلى إبعاد ابنها الذي سُرعان ما عدا عائقاً أمامه، ما سيجعل الطفل، وقد أحسّ أنّ "صديقه" الجديد قد خدعه، يلجأ إلى كلّ الوسائل لعرقلة محاولات التقارب بين الرجل والمرأة.



التوتّر والتشويق والإيقاع السّريع والفصول القصيرة تجعلُ من هذه الرواية لحظة قراءة بديعة، وتدُّل مرّة أخرى على الموهبة الفذّة التي يتمتّع بها زفايغ في سبر أعماق النفس البشرية. إنّها حِلية أُخرى يبتدعها صائغٌ مُتفوّق.