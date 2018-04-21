الكشف عن مصدر القصف الجوي «المجهول» على بني وليد في ليبيا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم، قصف سلاح الجو التابع لها معسكرًا لمسلحين متطرفين في منطقة السدادة شمال شرق مدينة بني وليد.



ووفقا لما نقلته قناة «ليبيا» استهدفت الغارة الجوية التي نفذت عصر اليوم معسكرا يأوي مجموعة من المسلحين من بينهم بقايا ما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي في منطقة السدادة شمال شرق مدينة بني وليد.



وسمع دوي انفجارات عنيفة فى محيط قلعة السدادة الواقعة في شرق المدينة.



وكانت العديد من التقارير الليبية قد وصفت الغارة بـ"مجهولة المصدر".