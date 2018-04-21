تعاون «زامبي - روسي» لتدشين أول محطة نووية

زار أعضاء البرلمان الزامبي، أمس الأول، محطة نوفوفورونيج للطاقة النووية في إطار الزيارة الرسمية لوفد الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا إلى الاتحاد الروسي.



وشملت الزيارة مركز تدريب الـ«NVNPP»، الذي يوفر فرصًا تعليمية للمتخصصين في عدد من الدول الشريكة لـ«روزآتوم» Rosatom، كما قاموا بجولة في وحدة المصنع وغرفة التحكم الرئيسية وقاعة التوربين في الوحدة 6 للمحطة النووية الروسية، إضافة إلى وحدة التبديل المعزولة SF6.



وأكد باتريك ماتيبيني، رئيس الوفد الزامبي، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا أن الطاقة بأنواعها المختلفة شريان الحياة للاقتصاد، إذ يتم إنتاج معظم الطاقة في زامبيا من المصادر المائية التي تعتمد على الطبيعة والأمطار، مؤكدًا أنه في السنوات الأخيرة شهدت زامبيا ندرة في سقوط الأمطار.



وأوضح رئيس الوفد الزامبي، أن العجز الذي تعانية زامبيا في كمية المياه في السدود وتوليد الطاقة، كان السبب وراء اللجوء إلى استخدام أشكال مختلفة من الطاقة، مثل الطاقة النووية.



كانت زامبيا وقعت في 16 فبراير 2017 مع روسيا اتفاق بشأن التعاون في بناء مركز العلوم والتكنولوجيا النووية في زامبيا، الذي تقوم على تنفيذه شركة Rusatom Overseas، بناءً على الإتفاقية الإطارية بشأن تطوير مشروع بناء NPP في زامبيا.