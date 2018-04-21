وفاء عامر: إيردات «كارما» ستتعدي الـ50 مليون جنيه

قالت الفنانة وفاء عامر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنها حصلت أجازة لمدة يومين من عملها بمسلسل "نسر الصعيد"، وستسأنف التصوير في ديكور المسلسل باستوديوهات أشرف عبدالباقي.



وتشارك عامر في بطولة المسلسل بجانب الفنان محمد رمضان، ودرة، وسيد رجب، خلال شهر رمضان القادم.



وأوضحت عامر أنها متشوقة لعرض فيلم "كارما" الذي يشهد عودة المخرج خالد يوسف للإخراج السينمائي من جديد، مؤكدًة أن فكرة الفيلم جديدة ومختلفة، متمنية للعمل النجاح وتوقعت أن تتعدي إيرداته حاجز الـ50 مليون جنيه.



يُذكر أن فيلم "كارما" بطولة عمرو سعد، وخالد الصاوي، وفاء عامر، وغادة عبدالرازق، وزينة، ودلال عبدالعزيز، وسارة نخلة، ومجدي كامل، وإيهاب فهمي، وحسن حرب، ومن إخراج خالد يوسف.