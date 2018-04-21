حبس المتهمين بسرقة أموال لاعبي وادى دجلة

أمر المستشار محمد أمين، وكيل نيابة البساتين الجزئية، بحبس 5 مسجلين خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة لاعبى كرة القدم بنادى وادى دجلة.



وكان المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغًا يفيد اقتحام 5 أشخاص شقة سكنية يقيم بها 6 لاعبين كرة قدم بنادى وادى دجلة، واستولوا منهم على أموالهم وهواتفهم المحمولة تحت تهديد السلاح الأبيض، وتمكن الأهالى من ضبط أحد المتهمين عندما استنجد بهم اللاعبين، ولاذ باقى أفراد العصابة بالفرار.



وبإجراء التحريات وتكثيف الأكمنة، ألقي القبض على باقى المتهمين بعد إرشاد المتهم الأول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق انتحالهم صفة ضباط شرطة لاقتحام الشقة، واستولوا منهم على 10 آلاف جنيه، و6 هواتف محمولة، ولاذوا بالفرار عدا الأول تمكن الأهالى من الإمساك به.