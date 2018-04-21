إحالة أوراق متهمين بقتل صاحب فيلا في العجوزة إلى المفتي
أحالت محكمة الجنايات الجيزة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، أوراق محمد عبد الرافع وهاني عبد الكريم متهمين بقتل صاحب فيلا لسرقته إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي وحددت جلسة ٢٠ يونيو النطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين أحمد العادلي ومحمد أبوكريشة وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد ومحمد علاء فرج.
وأسندت النيابة إلى المتهمين محمد عبد الرافع عبد المطلب وهاني عبد الكريم خليل وعبد الشافي رشاد عبد المولى وإسماعيل محمد محمد وخالد خلف الله يوسف ومحمود أحمد عباس، تهمة قتل المجني عليه هشام محمد محمد أبوالنصر عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم على إزهاق روحه.