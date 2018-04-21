عاجل.. دخول بعثة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع هجوم دوما الكيميائي

دخل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية،اليوم، مدينة دوما السورية للتحقيق في الهجوم المفترض بغازات سامة، الذي أثار توترا دبلوماسيا كبيرا على الساحة الدولية لا سيما بين واشنطن وموسكو.



وأعلنت وزارة الخارجية الروسية دخول المحققين إلى دوما ووصولهم لموقع الهجوم المفترض.



وقالت الوزارة في بيان، حسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن البعثة الخاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية زارت قبل ظهر يوم 21 أبريل في مدينة دوما، الموقع الذي يشتبه بأنه تم استخدام مواد سامة فيه".



وأضاف البيان "لقد تم ضمان سلامة العاملين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليس من الطرف السوري فحسب، بل من قيادة القوات الروسية في سوريا".



وتابع بيان الخارجية الروسية "نتطلع إلى قيام مفتشي وكالة حظر الأسلحة الكيميائية، بإجراء التحقيق الأكثر حيادية لكشف ملابسات ما حصل في دوما، وبأن يقدموا تقريرا موضوعيا" عن الحادثة.