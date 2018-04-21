«الداخلية الكويتية» تكشف هوية 3 فلبينيين ساعدوا خادمة على الهرب

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية المتهمين الذين ساعدوا الخادمة الفلبينية على الهروب من منزل كفيلها.



وأوضحت الإدارة، في بيان اليوم، أن المتهمين ثلاثة ويحملون الجنسية الفلبينية، مشيرة إلى أنه تم التعرف عليهم، وجارٍ إلقاء القبض عليهم مع الخادمة الهاربة.



وأكدت أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح يولي هذه الواقعة الخطيرة اهتماما كبيرا؛ حيث أصدر توجيهاته للجهات الأمنية بسرعة إلقاء القبض على المتهمين، والكشف عن كل ملابسات القضية.



وأشارت إلى أن الداخلية تنسق مع وزارة الخارجية الكويتية حول هذا الموضوع، معربة عن القلق العميق تجاه هذه الواقعة غير المسبوقة، وأن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فيها.



كانت وزارة الخارجية الكويتية استدعت أمس الجمعة سفير الفلبين لدى الكويت، وسلمته مذكرتي احتجاج تتعلقان بالتصريحات التي صدرت عن بعض المسئولين الفلبينيين، والتي تنطوي على إساءة بالغة للكويت، فضلا عن تصرفات بعض العاملين في سفارة الفلبين، التي تمثل إخلالا وتجاوزا للأعراف الدبلوماسية التي تحكم علاقات البلدين.