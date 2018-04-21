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السبت 21/أبريل/2018 - 03:29 م

حالة استنفار أمني بعد العثور على جثة قس داخل كنيسة بالمكسيك

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
نورهان شوقي
dostor.org/2137585

شهدت ولاية جاليسكو المكسيكية، اليوم السبت، حالة من الاستنفار الأمني بمحيط كنيسة شهدت مقتل القس، خوان ميجيل كونتريراس جارسيا.

وأشارت التقارير الشرطية إلى أن نتائج التشريح أظهرت أن طلقات نارية هي التي تسببت بوفاته، فيما أوضحت أن القس توفى قبل 5 أيام من العثور على جثته.

وأفادت صحيفة «هيرالدو دي ميكسيكو» بأن الكنيسة شهدت مؤخرًا أعمال عنف وعمليات إطلاق نار بشكل متكرر، ومنذ عدة أشهر.

ولم تكن هذه الواقعة هى الأولى، فقد عثرت الشرطة على جثة القس، خوسيه ألفريدو جيلين، ملقاة على طريق سريع بين بوروانديرو وزينابارو.

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