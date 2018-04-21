القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
حوادث
السبت 21/أبريل/2018 - 02:01 م

النائب العام يُحيل 6 إرهابيين إلى جنايات أمن الدولة طوارئ

النائب العام
النائب العام
أش أ
dostor.org/2137403

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 6 إرهابيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي، تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة والمواطنين المسيحيين بعمليات عدائية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، أحالت المتهمين الـ6 محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى المتهمين الستة، ارتكابهم عددًا من الجرائم في مقدمتها تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين اعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وتضمنت قائمة الاتهامات قيام المتهمين بتمويل الخلية الإرهابية التي أسسوها بالأموال والمواد المفرقعة وارتكابهم لجرائم إرهابية، عن طريق استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما كشفت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم وأغراضه والقبض عليهم نفاذًا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة، وذلك قبل استهدافهم كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس بمدينة المحلة بمحافظة الغربية قبيل احتفالات أعياد الميلاد لعام 2017؛ حيث رصدوا الكنيسة تمهيدًا لاستهدافها.

وكشفت التحقيقات التي باشرها محققو نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، والاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهمون والتقارير الفنية عن تلقي المتهم أحمد إبراهيم أحمد الحفناوي، تكليفات من قيادات تنظيم داعش الإرهابي بتأسيس خلية تكفيرية تتبع التنظيم بمدينة المحلة.

وتبين من التحقيقات أن هذه الخلية يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم داعش الإرهابي؛ القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

وأظهرت التحقيقات أنه نفاذًا لهذه التكليفات تمكن المتهم "الحفناوي" بمعاونة آخرين اثنين، من تشكيل الخلية الإرهابية، وأصدر تكليفاته للمتهم (محمد محمود محمد متولي عيسى) بتصنيع وتحضير العبوات والمواد المفرقعة والناسفة لاستخدامها في أعمال عدائية للخلية، بالإضافة إلى نشر بعض المقاطع المرئية على شبكة الإنترنت لترويج أفكار ذلك التنظيم.

وأكدت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أنه في أعقاب الانتهاء من تصنيع وتحضير المواد والعبوات المفرقعة، قام المتهمون برصد كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس تمهيدًا لاستهدافها خلال احتفالات أعياد الميلاد لعام 2017، حيث وضعوا عدة مخططات لاستهداف تلك الكنيسة منها استهدافها عن طريق عملية انتحارية، بحيث يقوم أحد عناصر الخلية (خالد عبد الحكيم جاويش) بارتداء سترة ناسفة، وكذلك رصدهم لبعض القساوسة العاملين بتلك الكنيسة وبعض ضباط الشرطة.

وتمكنت أجهزة الأمن – نفاذًا لإذن النيابة العامة – من ضبط أعضاء تلك الخلية، حيث تم العثور على العديد من العبوات المفرقعة المعدة للتفجير وبعض المواد المفرقعة وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة ودوائر النسف، وذلك خلال عملية مداهمة وتفتيش مسكن المتهم (محمد محمود محمد متولي عيسى).

موضوعات متعلقة

بدء محاكمة المتهمين فى «كتائب أنصار الشريعة»

تأجيل محاكمة متهمي «كتائب أنصار الشريعة» لـ22 فبراير

تفاصيل إحالة 30 متهمًا بـ«داعش المحلة» لمحكمة أمن الدولة

كيف خطط مبايعو «داعش» لتفجير 4 كنائس وجنازة مواطن مسيحى؟

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون

منذ يومين

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد

منذ 5 أيام

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية

منذ أقل من شهر

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»

منذ أقل من شهر

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ أقل من شهر

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

الآن

تدمير 12 طائرة ليبية بمليارى دولار في صراع الميليشيات

ننفرد بالنص الكامل لتقرير «خطة النواب» عن مخالفات الحكومة

«الأعلى للإعلام» يبلغ الصحف بقرار المدعي العسكري بشأن «عنان»

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني

الأكثر قراءة

زعيم كوريا الشمالية: لا أريد أن أكون مثل صدام حسين

«كيتي».. اتُهمت بالجاسوسية وبرأها «السرطان»

«الأعلى للإعلام» يبلغ الصحف بقرار المدعي العسكري بشأن «عنان»

بالأسماء.. النيابة الإدارية ترشح ثلاثة نواب لرئاسة الهيئة

ألبومات الصور

صورة اليوم.. رزقى ورزقك على الله

12 صورة دعائية لـ«أمر واقع» استعدادًا لرمضان

افتتاح معهد كومفشيوس النموذجى بجامعة القاهرة

محافظ الدقهلية يفتتح المعرض السنوى لختام الأنشطة التعليمية

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

زعيم كوريا الشمالية: لا أريد أن أكون مثل صدام حسين

«كيتي».. اتُهمت بالجاسوسية وبرأها «السرطان»

«الأعلى للإعلام» يبلغ الصحف بقرار المدعي العسكري بشأن «عنان»

بالأسماء.. النيابة الإدارية ترشح ثلاثة نواب لرئاسة الهيئة

كشكول

الثلاثاء المقبل.. انطلاق فاعليات المنتدى الأول للابتكار فى التعليم

رسالة هامة من رئيس الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور

تأديب جامعة بنها يجازي 4 موظفين فى قضية منظومة الكاميرات

حصول الإذاعي وسام البحيري على درجة الماجستير

انفوجراف: أهم 10 تعليمات لوكلاء وزارة التعليم بالمحافظات استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة

الأمصار

«​ماركت​ ​ساند​ ماركتس» يقدر سوق الأسلحة بدون طيار بمليار دولار

لبنان: توقيف 5 سوريين دخلوا خلسة للبلاد

العراق: حريق بصحن السيدة فاطمة الزهراء بالنجف

اليمن: وفاة موظف لبناني بالصليب الأحمر في إطلاق نار على البعثة

ليبيا: القنصلية التونسية تستأنف عملها بالعاصمة طرابلس

ads
منوعات

أفضل 10 جنسيات في العالم خلال 2017

ممارسة الجنس في الطرقات.. أغرب طرق الاحتفال بالتخرج في العالم

«دراسة»: المشي بأقدام حافية يعزز نمو الأطفال الجسماني

ولاد الكار

اليوم.. معرض للمنتجات الزراعية بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك