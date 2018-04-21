كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

رحبت كوريا الجنوبية بقرار جارتها الشمالية القاضي بتعليق التجارب الصاروخية والنووية، وإغلاق موقع للتجارب النووية.



وقالت رئاسة كوريا الجنوبية في بيان حسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، صباح، اليوم السبت، إنَّ قرار كوريا الشمالية هو تقدم كبير في جهود حظر انتشار الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، وهو ما يتمناه العالم.



وتابع البيان القول إنَّ مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية يتعهد بالإعداد للقمة التي تجمع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والذي بدوره سيقود لمنع انتشار السلاح النووي، والسلام في شبه الجزيرة الكورية.