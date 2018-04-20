بعد غياب 24 عامًا.. المغرب يعيّن سفيرًا لدى الاتحاد الأفريقي

عيّن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم، سفيرًا لبلاده لدى الاتحاد الأفريقي، بعد غياب استمر 24 عامًا.



واستقبل العاهل المغربي في القصر الملكي بالعاصمة الرباط، 12 سفيرًا جديدًا على رأس بعثات مختلفة لبلاده، بينهم محمد عروشي، سفيرًا لدى الاتحاد الأفريقي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.



يشار إلى أن قمة الاتحاد، التي عقدت في فبراير 2017، صادقت على تفعيل عضوية المغرب، بعد انسحابه عام 1984.



وانسحبت الرباط من الاتحاد القاري، آنذاك، احتجاجًا على قبوله عضوية جبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن البلاد.



تجدر الإشارة إلى أن بين السفراء المعينين، إلى جانب عروشي، 4 سيدات، هنّ كريمة بنيعيش سفيرًا لدى إسبانيا، وسورية عثماني لدى كندا، وفوز العشابي لدى أوكرانيا وبجورجيا، وحنان السعدي لدى تشيكيا.



وبقية السفراء الجدد هم عمر زنيبر ممثلًا دائمًا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ومصطفى المنصوري سفيرًا لدى السعودية، وحميد شبار لدى موريتانيا، وعزيز مكوار لدى الصين ومنغوليا، وعثمان أبا حنيني لدى البرتغال، ومحمد فرحات لدى غانا، وغالب العطار لدى كوبا.