«الرئاسة»: خطة قومية لإحلال وتجديد شبكة الكهرباء فى مصر

أعلنت رئاسة الجمهورية، أن خطة قومية طموحة لإحلال وتجديد منظومة الكهرباء فى مصر، خصوصًا بعد فترة النقص الشديد فى الكهرباء فى الماضى.



وقالت الرئاسة إن منظومة تطوير الكهرباء تم وضع خطة مدروسة لها، مشيرة إلى أن المشكلة تم حلها بشكل كامل فى الفترة الحالية.



وكشفت عن أنه ستكون هناك إضافات كبيرة لشبكة الكهرباء بافتتاح المحطات الثلاث الألمانية الجديدة فى شهور مايو ويونيو ويوليو المقبلين وهذه المحطات ستوفر الطاقة بشكل كبير للأجيال المقبلة.



وعن الربط الكهربائي مع دول الجوار، أكدت أن هذا الربط مع دول الجوار مثل السعودية والسودان والأردن وليبيا له أثار إيجابية بخلاف الطاقة نفسها، إذ تكمن أهميته فى كيفية الإدارة الجيدة لتلك الطاقة بالتبادل الذى يحدث بين الدول المشاركة فيه.



وعن إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة قالت: "العاصمة الإدارية الجديدة هي من ضمن نحو 16 مدينة جديدة تم إنشاؤها في مصر على النمط الحديث، وهي تسمى المدن الذكية، وبها جميع وسائل التكنولوجيا، ومن ضمن مدن العاصمة الإدراية الجديدة مدينة المعرفة بهدف نشر الثقافة والمعرفة والعلم، ومحاكاة لما تقوم به مكتبة الإسكندرية، ويأتي في إطار مكافحة الفكر المتطرف الذي يؤدي إلى العنف والإرهاب، وهو شيء ضروري جدا وليس من الرفاهية، وتهدف أيضا للاستثمار في الموارد البشرية وفي نشر ثقافة العلم".



وأشارت إلى أن مكتبة الإسكندرية تقوم بدور عظيم جدًا، لافتة إلى أن لقاء الرئيس السيسى مع أعضاء أمناء مكتبة الإسكندرية والمجلس الاستشارى، شمل شخصيات دولية كبيرة ورؤساء سابقين مثل رئيس فنلندا ورومانيا وصربيا وألمانيا والبوسنة وغيرهم وهم بمثابة سفراء لدولهم، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة مثل الكاتب الكبير محمد سلماوي، والدكتور مجدي يعقوب، والدكتور فاروق الباز.



وأضافت أن النقاش كان عظيما وعميقا، واستعرض الرئيس السيسي مجمل الأوضاع في مصر من منظور محاربة الفكر المتطرف وما تقوم به مكتبة الإسكندرية من دور مستنير في هذا الإطار.



ولفتت إلى أن مكتبة الإسكندرية مكتبة عالمية ومعروفة على المستوى الدولي، ولها دور كبير جدا، وهي تأتي في إطار المنظمة المتكاملة لمكافحة الفكر المتطرف.



ونوهت إلى أن لقاء الرئيس مع مجلس أمناء المكتبة جاء في إطار الاجتماع الدوري السنوي لمجلس المكتبة، ولو سمحت الفرصة في المستقبل سيكون لقاء الرئيس معهم بصفة دورية.