«زد تى أى» الصينية: العقوبات الأمريكية ضدنا غير عادلة

وصفت شركة "زد.تى.أى" الصينية العقوبات الأمريكية ضدها بأنها غير عادلة تمامًا وغير مقبولة.



وفي الأسبوع الجارى حظرت وزارة التجارة الأمريكية الشركات من بيع مكوناتها لشركة معدات الاتصالات الصينية "زد.تي.أي" لمدة 7 سنوات، لتورطها في انتهاك شروط الجزاءات.



وأعلن بيان الوزارة أن الشركة تآمرت لانتهاك العقوبات الأمريكية عبر عمليات شحن غير قانونى لمنتجات وتكنولوجيا أمريكية إلى إيران.



وتعهدت الشركة فى بيان اليوم، بحماية حقوقها بوسائل قانونية، لكنها لم تحدد الإجراءات التى ستنفذها.



وبعد القرار الأمريكي قررت شركة التكنولوجيا الصينية تأجيل إعلان الأرباح الفصلية، وذلك لانتظار تقييم أثر قرار الحكومة الأمريكية ضد الشركة.



وتابعت "زد.تى.آى" أن القرار الأمريكى لا يعرض فقط بقاء الشركة للخطر، بل يؤذى جميع مصالح شركائها.



وفى الوقت نفسه، أكدت الشركة الصينية أنها ستستمر في إعادة حل القضية عبر التفاوض مع الحكومة.