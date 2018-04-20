إصابة 5 مدنيين فى سقوط قذيفة بدمشق

أُصيب 5 مدنيين بجروح، اليوم الجمعة، فى استهداف مجموعات إرهابية من تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة " بقذيفة حي التضامن بمدينة دمشق.



وأوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر فى قيادة شرطة دمشق قوله، أن مجموعات إرهابية من تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" تنتشر في حيي (الحجر الأسود) و(مخيم اليرموك) استهدفت بقذيفة على منازل المواطنين في حي التضامن، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية.



وأشار المصدر إلى أن قذيفة صاروخية أطلقها الإرهابيون في منطقة برزة، وتسببت في وقوع أضرار مادية طفيفة نتيجة قوة ارتطامها بالشارع الاسفلتي عند نقطة السقوط.



وأضافت الوكالة أن وحدات من الجيش السوري ردت على مصادر إطلاق القذائف بالأسلحة المناسبة، ودمرت عددًا من نقاط الإرهابيين المحصنة ومنصات الإطلاق وأوقعت في صفوفهم خسائر في الأفراد والعتاد