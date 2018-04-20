أمير الكويت يُعزى ملك السعودية فى شهداء منطقة عسير

أرسل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس الخميس، برقية عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، فى حادث استشهاد أربعة من رجال الأمن، خلال قيامهم بأداء مهامهم الأمنية، إثر حادث إطلاق نار على نقطة تفتيش أمنية فى محافظة المجاردة بمنطقة عسير.



وأعرب أمير الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته، مؤكدًا استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامى الأثم، ووقوفها إلى جانب البلد الشقيق، وتأييدها لكل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه، سائلًا المولى تعالى أن يتغمد شهداء هذا الحادث بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ المملكة العربية الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه.