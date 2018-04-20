«مستقبل وطن»: لا اندماج مع «دعم مصر» بعد تحوله لحزب سياسى

حسم المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، الجدل الدائر حول اندماج «مستقبل وطن» في الحزب الجديد الذي يسعي ائتلاف «دعم مصر» برئاسة المهندس محمد السويدي، على تدشينه خلال الفترة المقبل، قائلا: «إن الحزب له قوائم ثابتة واستراتيجية واضحة لا يمكن الحيض عنها، وعلى الرغم من كوننا نمثل جزء كبير من الائتلاف؛ إلا أننا لم نتلقي أي مخاطبات سواء رسمية أو شفهيه من "دعم مصر" بشأن تحوله إلى حزب سياسي، ومع ذلك نؤكد بأن "مستقبل وطن" لن يتخلى عن كيانه الحالي ومستمر في رسالته الوطنية بكافه تشكيلاته وأماناته كما هي».



وأكد «رشاد»، في تصريحات له، أن «مستقبل وطن» لن يندمج نهائيًا مع ائتلاف «دعم مصر» حاله تحوله إلى حزب سياسي، مشيرًا إلى أن الحياة الحزبية في مصر ستنمو بشكل جيد لو نفذنا وطبقنا توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن اندماج الأحزاب ذات الأيديولوجيات المتطابقة في كيان واحد.



وأوضح أن الأحزاب هي القناة الشرعية للعمل السياسي، خاصة للشباب؛ لتفريغ طاقته وحماسه بداخلها من خلال عمل مفيد يعود على الوطن بالنفع والرخاء، مطالبًا كل من يرى لديه الرغبة في العمل العام بالانضمام إلى الأحزاب، مناشدًا رؤساء الأحزاب بفتح المجال العام أمام الشباب والدفع بهم ودعمهم لتولي المناصب القيادية وتأهيلهم وتدريبهم على ذلك، وإعداد الكوادر الشبابية لخوض الانتخابات المحلية بعد أن يقر البرلمان قانون الإدارة المحلية المرحلة المقبلة.