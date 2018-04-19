«الشيوخ الأمريكي» يختار «برايدنستاين» رئيسًا لـ«ناسا»

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، في واشنطن على اختيار جيم برايدنستاين رئيسًا لوكالة الفضاء "ناسا" بعد ثمانية أشهر من ترشيح الرئيس دونالد ترامب له، وبعد أكثر من عام على خلو هذا المنصب.



وقال برايدنستاين: "إن المصادقة على اختياري للمنصب شرف لي، يسعدني أن أعمل مع الفريق المتميز لوكالة ناسا، من أجل تحقيق رؤية الرئيس الأمريكي بشأن الفضاء".



ويخلف برايدنستاين، تشارلز بولدن، أحد رواد الفضاء السابقين الذي قدم استقالته، في بداية 2017، بعد توليه قيادة الوكالة على مدار ثمان سنوات.



كان المدير التنفيذي لناسا روبرت لايتفوت يدير، مؤقتًا، شئون الوكالة خلال الفترة الانتقالية الماضية.



وصوّت الديموقراطيون بمجلس الشيوخ ضد برايدنستاين، حيث يتهمونه بقلة الخبرة في مجال الفضاء.

