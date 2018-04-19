البرلمان التركي يقر قانون الانتخابات المبكرة

وافقت اللجنة الدستورية بالبرلمان التركي، اليوم الخميس، على مقترح قانون تقدم به حزبا العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية المعارض، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، في 24 يونيو القادم.



وذكر موقع قناة "تى. آر. تي" التركية، أنَّه من المنتظر أن تناقش الجمعية العامة للبرلمان المقترح المقدم منهما، غدًا الجمعة.



ويقول نص القانون إنَّ الأجندة الداخلية والخارجية الكثيفة أمام تركيا جعلت من "التغلب على الغموض أمرًا ضروريًا عبر اتخاذ قرار إجراء الانتخابات المبكرة في أقرب وقت".



وأضافت: "لذلك نطلب ونقترح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو القادم".

