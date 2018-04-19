فرنسا تعترف بضرورة الحوار بين الأطراف السورية

أكد جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، ضرورة جمع كل الأطراف في سوريا إلى طاولة الحوار ومن ضمنهم "النظام السوري".



وفي الوقت ذاته، اتهم لودريان أركان الجيش السوري بتنفيذ اعتداء كيميائي في مدينة دوما السورية، قائلًا: "لدينا خلافات في وجهات النظر مع أمريكا لكننا نتفق معهم في محاربة الإرهاب في سوريا والعراق".



وفي تصريحات لوسائل إعلام قال لودريان: "من غير المقبول أن تتدخل إيران في لبنان عبر حزب الله، واليمن عبر الحوثيين، وتطور برنامجها البالستي يومًا بعد يوم".