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الخميس 19/أبريل/2018 - 08:04 م

الجامعة العربية تخصص جائزة لـ«التميز الإعلامي»

السفيرة هيفاء أبو
السفيرة هيفاء أبو غزالة
أش أ
dostor.org/2135657

أعلنت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، تخصيص جائزة التميز الإعلامي في هذه الدورة للتلفزيون لعام 2018، وسيتم تنظيم الاحتفالية الرئيسية لتوزيع الجوائز على هامش اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ49، التي تنعقد في 9 مايو القادم.

وقالت أبوغزالة، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إنه سيتم خلال الاحتفالية تكريم العديد من الوجوه الإعلامية العربية التي تميزت بأدائها الإعلامي الزاخر بالعطاء والجدية والتفاني.

وأشارت أبو غزالة إلى أن جامعة الدول العربية تحتفل بيوم الإعلام العربي في دورته الثالثة 2017 ــ 2018، تحت شعار "التلفزيون نبض الأمة"، كما أن تخصيص جائزة التميز الإعلامي في هذه الدورة للتلفزيون، هو اعتراف بدوره لنشر وتكريس ثقافة إعلامية تنويرية وإنتاجية تساهم في رقي وتقدم الفرد والمجتمع.

وتابعت أبوغزالة: "يعتبر هذا التكريم وقفة إجلال للتلفزيون العربي الذي يؤدي وظائف ريادية في بناء مجتمعات عربية متقدمة ومتحضرة ومواجهة التحديات والأخطار المعاصرة، خاصة إننا في زمن الإعلام والمعرفة، الذي تطغى عليه قيم العولمة في كل أبعادها السياسية والحضارية، فالتلفزيون العربي يبقى من أكثر الوسائل المجتمعية التي يمكن توظيفها لتحقيق نهضة المجتمعات العربية".

وأضافت أبوغزالة أنه بالرغم من الثورة المعلوماتية وما أنتجته من تغيرات كبرى في الصناعة الإعلامية وأنماط استهلاك المعلومات، وإنتاجها ونشرها، فإن التلفزيون يظل يحافظ على جماهيريته، لأنه وسيلة مهمة لنقل واقع الحياة الاجتماعية والثقافية والإنسانية من خلال الصوت والصورة، فهو موجود في كل بيت مثل الأمور الأساسية الأخرى لحياة الإنسان.

وأوضحت أبو غزالة أن الإعلام الذي ننشده هو إعلام الحقيقة، المؤسس على المعلومة الصحيحة والخبر الصادق، مشيرة إلى رجال الإعلام العرب الذين يبذلون جهدًا كبيرًا في مناطق النزاعات، ويؤدون دورًا بالغ الأهمية في متابعة الأحداث وتغطيتها رغم صعوبة العمل وخطورته.

وخصصت جائزة التميز الإعلامي لهذا العام للتلفزيون، بعد أن خصصت الدورة الأولى للصحافة الورقية، والدورة الثانية للإذاعة المسموعة، كما سيتم عقد ندوة للتلفزيون، في 30 أبريل الجارى، بعنوان "التلفزيون وتحديات الإعلام الجديد"، بمشاركة نخبة متألقة من المسئولين عن وسائل الإعلام المختلفة، والأكاديميين والإعلاميين البارزين.

وستتضمن هذه الندوة محورين أساسيين، حول قدرة التلفزيون على توجيه الرأي العام في ظل الإعلام الجديد، وتوظيف التلفزيون لوسائل التواصل الاجتماعي.

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