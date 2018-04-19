عادل إمام يناقش قضية آكلي لحوم البشر في «عوالم خفية»

يناقش الزعيم عادل إمام، خلال أحداث مسلسله الجديد "عوالم خفية"، العديد من الموضوعات الاجتماعية التي يحاول معالجتها بشكل قصصي يميل إلى الكوميديا.



ويناقش المسلسل خلال عدد من حلقاته، قضية تعاطي "الفلاكا" المعروف باسم مخدر آكلي لحوم البشر، والذي انتشر مؤخرًا في الميديا، وظهرت حالات دموية من قبل متناوليه.



القضية سيتم إثارتها من خلال إرهابي يتاجر في هذا المخدر، حتى يتم القبض عليه والتحقيق معه بسبب إدخاله هذا المخدر في السوق المصرية.



مسلسل "عوالم خفية" من إخراج وإنتاج رامى إمام، ويشارك فى بطولته فتحى عبدالوهاب، صلاح عبدالله، بشرى، أحمد وفيق، مى سليم، هبة مجدى، محمد عز، نور قدرى وآخرون.