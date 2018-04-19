الأسد عن وسام فرنسا: لا أتشرف بحمل وسام لنظام عبد لأمريكا

أعادت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إلى الجمهورية الفرنسية وسام "جوقة الشرف الفرنسي من رتبة الصليب الأكبر"، عبر السفارة الرومانية بدمشق، والتي ترعى المصالح الفرنسية فى سوريا.



وكان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك قلّده للرئيس الأسد، خلال زيارته لباريس، عام 2001.



وقال مصدر في رئاسة الجمهورية العربية السورية، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن رد الوسام لفرنسا يأتي بعد مشاركتها في العدوان الثلاثي الذي شنته إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا على سوريا.



وأكد المصدر أن الأسد لا يشرفه أن يحمل وسامًا لنظام عبد تابع للولايات المتحدة الأمريكية، يدعم الجماعات الإرهابية بسوريا ويعتدي على دولة عضو بالأمم المتحدة في خرق صارخ لأبسط قواعد ومبادئ القانون الدولي.