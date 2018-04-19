القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
عالم
الخميس 19/أبريل/2018 - 07:01 م

أوهام الموت.. السرطان وأمراض القلب أقل رعبًا للأمريكان من الإرهاب والمخدرات

أوهام الموت.. السرطان
هالة أمين
dostor.org/2135514

على الرغم من الإنجازات العلمية التى تحققت منذ ظهور الجنس البشرى على كوكب الأرض حتى الآن، إلا أن أمورًا كثيرة لم يستطع العلم تفسيرها إلى الآن، وكشف خباياها، على رأسها أسباب الموت.

بينما تتراكم الإحصائيات، التى تثبت بالأرقام الأسباب التى تقف وراء توقف أجساد البشر عن العمل، إلا أن الشعوب لا تزال تبتعد بمشاعرها عن الأسباب الحقيقية، وتعتقد أن الموت له سبل أخرى غير التى أكد عليها العلم.
وأجرى الباحثون بجامعة كاليفورنيا، دراسة قارنت بين نتائج إحصائيات أسباب الوفاة بشكل علمى، وبين مشاعر البشر تجاه الموت، وكيف سيفاجئهم ذلك المجهول.
وبحسب الدراسة، التى حملت اسم «الموت: الحقيقة مقابل الاعتقاد»، فهى تبرز حقيقة الموت مقابل اعتقادنا الشخصى عنه، وجمّع الباحثون الأمريكيون رسومًا بيانية حول الأسباب الرئيسية للموت، وكشفت الدراسة عن أن السرطان والأمراض القلبية، الخطر الأكبر الذى يواجه الأشخاص فى الولايات المتحدة، والسبب الواقعى والحقيقى.
لكن الغالبية العظمى من الشعب الأمريكى يشعر بالقلق، بشكل غير متناسب، من الإرهاب، على الرغم من أن معدلات الموت القائمة على هذا السبب منخفضة للغاية، إلا أنه هو السبب الذى يعتقده الأمريكيون.
وخلصت الدراسة إلى أن حقيقة موت الأشخاص هو المرض، واعتقادهم عن أسباب الموت هو الإرهاب.
وقال خبراء الصحة العامة المشاركون فى الدراسة، إنه تم تجميع الحقائق من قائمة الأسباب الأكثر شيوعًا للموت من عام ١٩٩٩ إلى عام ٢٠١٦، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتى جاءت مخالفة لإجابات الأشخاص، والتى ركزت على أن أسباب الموت الأولى هى من العمليات الإرهابية أو الجرعات الزائدة من المخدرات، أو من جرائم القتل المنتشرة فى الغرب وأمريكا.
وقال أحد المشاركين فى الدراسة: «يبدو أن أمراض القلب والكلى ناقصة التمثيل إلى حد كبير فى مجال الاهتمام العام، فى حين أن الإرهاب وجرائم القتل تستحوذ على حصة أكبر، وأنها الأسباب الرئيسية للموت من وجهة نظرهم»، فضلًا عن أنه على مدار ١٧ عامًا كان السرطان وأمراض القلب السببين الرئيسيين للموت، حيث شكلا أكثر من نصف مجموع الوفيات فى كل عام.
وبالنظر إلى نسبة الخوف من الخطر بالنسبة للإرهاب بمرور الوقت، وجد الباحثون أنها تغيرت، لكن كان هناك دائمًا مقدار غير متناسب من الخوف.
ويكشف مركز السيطرة على الأمراض «CDC»، عن سبعة أسباب على الأقل من أسباب الوفاة، من بينها السرطان، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وأمراض الجهاز التنفسى، ومرض السكرى، والانتحار، وفقًا لأبحاث سابقة.
وأوضح المركز أنه يمكن منع ثلث الوفيات الناجمة عن السرطان، و٨٠٪ من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسكتة، و٩٠٪ من وفيات السكرى، فقط لو حدثت تغييرات فى نمط الحياة مثل تناول نظام غذائى صحى، وهو ما يقلل من خطر الموت.
جنبًا إلى جنب مع الأسباب الرئيسية للموت، وضع الباحثون بيانات من ثلاثة أسباب يعتقدها الأشخاص، وهى: الإرهاب، وعمليات القتل، والجرعات الزائدة من المخدرات.
ووضع الباحثون رسومًا بيانية للأسباب الحقيقية للموت، والأسباب التى يعتقدها الأشخاص والرأى العام. وخلصت الدراسة إلى أن الخوف من الموت الأكثر شيوعًا، وأنه طبيعة إنسانية بحتة.
وكانت هناك دراسات سابقة سلطت الضوء على عشرة أسباب حقيقية للموت، منها ألزهايمر، والسكرى، والإنفلونزا، والالتهاب الرئوى، وأمراض الكلى، والانتحار.

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 15 دقيقة

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية

منذ حوالي 18 ساعة

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ حوالي 20 ساعة

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن

منذ يوم

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

منذ يوم

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا

منذ يومين

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

الآن

«جوباص» و«سابتكو» يُدشنان خط نقل بري بين مصر والسعودية

«البنتاجون»: أنظمة الأسد وروسيا الدفاعية أثبتت عدم فعاليتها

تأجيل إعادة محاكمة مرسي و27 آخرين في «اقتحام السجون» لـ30 إبريل

داعش «يعدم» ترامب بالرصاص ويهدد بحرق أمريكا

الأكثر قراءة

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

«الكومى»: مجلس النواب سيقر قانون «الإيجار القديم» مهما كانت الصعوبات

ألبومات الصور

«جوباص» و«سابتكو» يُدشنان خط نقل بري بين مصر والسعودية

«مدبولى» يُوجه مسئولى «المقاولون العرب» بتكثيف العمالة لإنجاز المشاريع

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

انفعالات بريئة.. أطفال زملكاوية أثناء إحدى مباريات النادى

نجم الساعة

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

الأكثر قراءة

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

«الكومى»: مجلس النواب سيقر قانون «الإيجار القديم» مهما كانت الصعوبات

كشكول

حجازي: امتحانات الثانوية بموعدها في شمال سيناء.. وسيناريوهات جاهزة للطوارئ

بروتكولات مع الشرطة والتموين والكهرباء لتأمين احتياجات الثانوية بكل محافظة

لجان ثلاثية لاختيار استراحات العاملين في الثانوية العامة

«التعليم العالي» تبرع إماراتي للمستشفى بمليون جنيه لشراء أجهزة طبية للأطفال

أحمد رضوان: بروتوكول التعاون مع الجامعة الصينية بخلق فرص تدريب للطلاب

الأمصار

الأسطول البحري الجزائري يشتري غواصة روسية جديدة

البنتاغون: هناك إمكانية لوجود الكلور والسارين في المواقع التي قصفتها أمريكا والتحالف في سوريا

بريطانيا والصين: الأسلحة الكيماوية هدف غير مقبول

لافروف: المسلحون في دوما كانوا على علم بوصول خبراء الأمم المتحدة حين أطلقوا النار

السلطات الجزائرية تحذر المواطنين من «الحنة القاتلة»

منوعات

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عامًا

بعد ساعات من طرحها.. مصر فى المركز قبل الأخير من تذاكر المونديال

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك