رئيس «أبورديس» يتفقد توافر السلع بسوق المدينة (صور)

تفقد أحمد عبدالعظيم، رئيس مركز ومدينة أبورديس بجنوب سيناء، سوق الخضار بالمدينة، للاطمئنان على توافر جميع السلع والخضروات والفواكه التى تحتاجها الأسر بمركز ومدينة ابورديس



وفى جولته بالسوق، شدد رئيس المركز على ضرورة التزام التجار والبائعين بالأسعار الارستشادية المعلنة فى كل محافظات مصر وعدم استغلال المواطنين بأى حال، مؤكدا أنه سيتصدى بالقانون لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين وإرهاقهم ماديا فى الوقت الذى تبذل فيه الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها فائق الجهد لتوفير الحياة الكريمة والمناسبة للمواطنين.