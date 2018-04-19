القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديان بالقاعدة فى مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
مصر
الخميس 19/أبريل/2018 - 07:59 ص

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 30

الأرصاد: انخفاض فى
dostor.org/2134609

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة شمالا حتى شمال الصعيد ليسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى
القاهرة 19 30
وسط الدلتا 19 30
الإسكندرية 17 26
بلطيم 16 25
مطروح 17 22
السلوم 13 22
سيوة 17 31
بورسعيد 20 23
دمياط 18 22
العريش 12 25
رفح 11 24
الإسماعيلية 15 31
السويس 17 31
رأس سدر 21 33
نخل 12 29
نويبع 23 30
طابا 16 30
كاترين 16 27
الطور 19 33
شرم الشيخ 25 32
الغردقة 22 33
مرسى علم 23 32
الفيوم 19 31
بنى سويف 18 32
المنيا 17 33
أسيوط 19 36
سوهاج 20 36
قنا 21 38
الأقصر 22 39
أسوان 23 40
أبوسمبل 21 39
الوادى الجديد 20 41
شلاتين 21 35
ابو رماد 22 34
راس حدربة 21 32
حلايب 22 31

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