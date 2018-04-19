القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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08:00 ص

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12:42 ص

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الخميس 19/أبريل/2018 - 07:50 ص

اليوم.. وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتفقدان مقلب «أبو خريطة» بالمنوفية

اللواء أبو بكر الجندى
اللواء أبو بكر الجندى
dostor.org/2134603

يتفقد اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد فهمى، وزير البيئة اليوم الخميس، مقلب أبو خريطة بمدينة شبين الكوم بالمنوفية لمتابعة خطة تطوير ونقل المقلب وفقا للجدول الزمنى المقرر لذلك حتى 30 يونيو 2018 وإنشاء مصنع لتدوير القمامة اعتبار من أول يوليو المقبل.

وأكد اللواء أبو بكر الجندى، أن الغرض من تطوير المقلب وتحويله إلى محطة فرز وسيطة هو تلافى أية سلبيات تنتج عنه، بعد أن بلغت كمية التراكمات الناتجة عنه نحو 300 ألف طن على مساحة 4 أفدنة و3 قراريط، مشيرا إلى أنه نتيجة لهذه المشكلة المزمنة التي تعانيها مدينة شبين الكوم تم التوجيه بسرعة إنهاء الدراسات البيئية والاقتصادية والمالية لإنشاء محطة فرز وسيطة وتدوير المخلفات.

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