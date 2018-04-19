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الخميس 19/أبريل/2018 - 01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

طفل سورى ينفى الهجوم
طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
مروة عنبر
dostor.org/2134551

نفى الطفل السورى حسن دياب، وهو في الـ 11 من عمره، وكان فى موقع الهجوم الكيميائى المزعوم تسممه جراء هجوم كيميائي في دوما، كما روى ما جرى معه يوم الحادث، وفقا لقناة روسيا 24.

وأوضح حسن أنه ذهب يوم 7 أبريل برفقة والدته إلى المركز الصحي بعد سماعهما لنداءات بالتوجه إلى أقرب النقاط الطبية، وأكد أن مسعفين رشوه بالماء، وصوروا ما جرى فور وصوله للمستشفى.

وفي السياق ذاته، دعت المتحدثة بإسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الدبلوماسيين والصحفيين الأمريكيين لعقد لقاء شخصي مع حسن، وقالت متسائلة: «يا السيدة نيكي هايلي، المندوبة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن، هل ستظهرين للطفل السوري حسن دياب الأمم المتحدة؟ وأنت، يا السيدة كريستيان أمانبور، هل ستعرضين صورا له خلال مقابلاتك مسؤولين من البيت الأبيض على قناة CNN»؟.

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